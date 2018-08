Le parole del tecnico del Chievo, Lorenzo D’Anna, il quale ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus

L’attesa per l’inizio della nuova stagione di Serie A è praticamente finita. Domani il nuovo campionato prenderà il via e già oggi i tecnici delle squadre impegnate negli anticipi della prima giornata hanno partecipato alle rituali conferenze stampa. Tra questi c’è anche il tecnico del Chievo, Lorenzo D’Anna, il quale domani si ritroverà di fronte la Juventus con in campo Cristiano Ronaldo. L’allenatore dei Clivensi ha affermato di essere emozionato per la partita di domani che può diventare una grandissima partita con una gran cornice di pubblico.

D’Anna ha poi spiegato che il Chievo vuole giocarsela a viso aperto, dato che: «Magari la Juve non è ancora collaudata e se il Chievo dovesse partire già sconfitto faremmo a meno di scendere in campo e vivere il bello di questa giornata. Partiamo da 0-0, in campo non ci sarà solo la Juventus, dovranno sudare e faticare per vincere». L’allenatore alle domande su CR7 ha risposto affermando che la sua squadra non penserà solo al portoghese, dato che i bianconeri dispongono di una qualità immensa. Infine, le ultime dichiarazioni riguardano la formazione che il mister afferma di non aver ancora deciso e, per questo, di non sapere se in campo scenderanno i nuovi acquisti.