Chievo escluso dalla Serie B, la nota del club: «Impugneremo la decisione presso il TAR»

Il Chievo Verona ha pubblicato una nota ufficiale dove afferma che impugnerà la sentenza del Collegio di Garanzia al TAR del Lazio

Il Collegio di Garanzia del CONI ha estromesso il Chievo Verona dal prossimo campionato di Serie B. Il club veneto ha pubblicato una nota ufficiale riguardano la vicenda.

«L’A.C. ChievoVerona prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI e annuncia l’intenzione di impugnare tale decisione presso il TAR del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22».