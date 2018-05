Chievo Verona: tensione nel centro sportivo di Veronello dove una decina di tifosi ha fatto irruzione. Il team manager clivense colpito da uno schiaffo

Tensione altissima intorno al Chievo Verona. Alla fine della rifinitura odierna, una decina di tifosi clivensi ha fatto irruzione nel centro sportivo di Veronello pretendendo di parlare con i giocatori in vista della delicata sfida salvezza contro il Crotone in programma domani al ‘Bentegodi’. Come riporta Ansa, nel tentativo di impedire un avvicinamento tra tifosi e giocatori ha avuto la peggio il team manager della società, Marco Pacione, colpito da uno schiaffo al volto da parte di un ultrà. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e tutto è tornato velocemente alla calma.