La salvezza del Crotone passa per il Bentegodi di Verona: ecco l’iniziativa social dei calabresi

In un campionato in cui i verdetti finali sono lontani da una definizione, la salvezza del Crotone è diventata uno dei trend topic su Twitter. Il motivo? Semplice, l’invito, piuttosto geniale, che l’ufficio stampa ha rivolto a tutti i tifosi calabresi: «Emozioni forti, momenti da vivere in prima persona per dare la carica ai nostri ragazzi. I rossoblu hanno bisogno del nostro sostegno e del nostro calore… da Sud a Nord: tutti a Verona a cantare fino a perdere la voce per sostenere gli Squali!!!».

Un invito che i caldi supporters rossoblu difficilmente potranno declinare, anche perchè in palio c’è la “Champions League”. No, il Crotone non ha avuto la meglio su Roma, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco, bensì si sta giocando la permanenza in massima serie. Quest’ultima passerà, necessariamente, da domenica 6 maggio, quando si disputerà Chievo-Crotone. Ed il gioco di parole è servito: Chievo è la Kiev dei calabresi. Una partita che va giocata come una finale per centrare l’obiettivo stagionale e regalarsi la terza stagione di fila in Serie A. Road to Kiev sarà affascinante sì, ma vuoi mettere “road to Chiev”…