Quote passaggio turno Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League nella strada che conduce a Kiev. Per i bookmaker difficile un’altra rimonta giallorossa, ma non impossibile

Roma-Liverpool sarà il secondo atto delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 2 maggio alle 20.45. Uno Stadio Olimpico sold out in ogni settore proverà a spingere i giallorossi nell’impresa, la seconda in poche settimane, di rimontare nuovamente dopo la magica notte contro il Barcellona. Difficile, ma non ancora impossibile per i lupacchiotti staccare il biglietto per la finale di Champions League in programma a Kiev. Tutto non è ancora perduto nonostante l’imbarcata di Anfield, visto che i due gol di Dzeko e Perotti hanno riaperto un minimo spiraglio in ottica qualificazione. Difficile poter dare un pronostico in vista della partita di ritorno, 90 minuti in cui la Roma si giocherà il tutto per tutto ma dovrà stare attenta a non esporsi troppo ai contropiede mortiferi dei Reds di Jurgen Klopp. Difficile, dunque, per la squadra di Di Francesco compiere l’ennesima rimonta da tre gol anche per le caratteristiche totalmente diverse della squadra inglese dal Barcellona di Valverde, che sottovalutò pesantemente la partita di ritorno. La gara di andata a Liverpool è terminata col punteggio di 5-2 che mette i Reds in pole position per Kiev, ma la Roma vuole comunque giocarsi le sue carte fino in fondo per raggiungere un risultato storico.

Quote passaggio turno Roma-Liverpool

Roma-Liverpool decreterà la seconda finalista di Kiev dopo la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco. Il risultato di Anfield condiziona pesantemente le quote dei bookmaker per il passaggio del turno alla finale di Champions League. Prima della sfida di andata il vantaggio era per gli inglesi, quota 1,45, contro la quota di 2,75 della Roma. Dopo il 5-2, tuttavia, le quote sono crollate: il passaggio del turno del Liverpool vale adesso un moltiplicatore di 1,08, mentre la Roma in finale paga 8 volte la posta. Quote che si riflettono anche sulla possibile ‘vincente’ della Champions League: Roma ultima a 25, Bayern a 7, Liverpool a 2,40 e Real Madrid a 2,10. Le quote relative al singolo evento Roma-Liverpool, invece, sono più equilibrate: vittoria giallorossa a 2,50, pareggio a 3,80 e vittoria esterna del Liverpool a 2,65 che vuole bissare quanto già fatto nel doppio confronto con il Manchester City.