Roma-Liverpool da impazzire: tifosi in coda già dalla notte – VIDEO

Sarà Roma-Liverpool la semifinale di ritorno di Champions League, la gara che, letteralmente, non sta facendo dormire i tifosi giallorossi

L’impresa realizzata dalla Roma, estromettendo il Barcellona dalla Champions League, ha regalato alla squadra ed ai suoi tifosi un doppio confronto assolutamente da non perdere: Liverpool-Roma e Roma-Liverpool. I capitolini non accedevano alle semifinali della Coppa dalle grandi orecchie da ben 34 anni ed è, dunque, logico pensare che la città sia in fermento e non veda l’ora di vivere questo evento dagli spalti di uno stadio Olimpico gremito. Ma andiamo per ordine, perchè prima si andrà ad Anfield Road.

Nella prima giornata di vendite dei biglietti, sono stati staccati 400 ticket mentre altre 300 persone sono ancora in coda. Domani, secondo giorno di vendita è più che probabile che i restanti biglietti vengano polverizzati in poco tempo. Quindi Roma-Liverpool, con uno stadio pieno già per un terzo, visto che 23mila tifosi giallorossi, abbonati, hanno usufruito della prelazione. Da pochi minuti, dalle ore 10, è scattata, invece, la vendita libera degli altri 35mila tagliandi disponibili. Inutile dire che anche questi verranno venduti in men che non si dica. E molti tifosi romanisti, per non perdersi Roma-Liverpool, si sono letteralmente accampati all’esterno ai Roma store e alle ricevitorie per arrivare pronti all’appuntamento col biglietto.