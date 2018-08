Chievo-Juventus gol e highlights: la sintesi del match del Bentegodi. Le azioni salienti della partita della prima giornata di Serie A

Chievo-Juventus significa solo e soltanto una cosa: la prima giornata della Serie A 2018/2019 è cominciata. Al Bentegodi la delicatissima sfida del primo turno, che rappresenta un vero e proprio evento: scende in campo per la prima volta Cristiano Ronaldo, un vero e proprio crack, uno in grado di fare la differenza. L’ha già fatta quest’estate, ridando lustro ad un calcio che aveva perso appeal con il passare degli anni. E adesso, al cospetto dei clivensi, è pronto a fare la voce grossa.

CHIEVO-JUVENTUS 0-1 – Partenza col botto per la Juventus, che sblocca la partita dopo appena 3′ di gioco. Chiellini, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pjanic, appoggia di testa per l’accorrente Khedira, che da pochi passi non sbaglia. Clivensi già sotto, bianconeri subito devastanti.

CHIEVO-JUVENTUS 1-1 – Al minuto 37 il Chievo trova il pareggio: Giaccherini mette al centro per Stepinski, che di testa non perdona.