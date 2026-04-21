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Inter Como, Chivu nel pre gara: «Coppa Italia? Era uno dei nostri obiettivi. Siamo consapevoli dell’importanza della partita e faremo di tutto per vincere»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 giorni ago

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Inter, Chivu: «Coppa Italia? Era uno dei nostri obiettivi. Sappiamo l’importanza della partita e faremo di tutto per vincere»

Cristian Chivu, a pochi minuti dal via della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare una sfida che può valere l’accesso alla finale del 2025/26. Il tecnico nerazzurro ha analizzato le sensazioni del pre‑partita e l’importanza di un match che arriva dopo lo 0‑0 dell’andata, con l’Inter chiamata a sfruttare il fattore San Siro per conquistare il pass del 13 maggio. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

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SULLA COPPA ITALIA: «Era uno dei nostri obiettivi. Siamo consapevoli dell’importanza della partita e faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Partiamo da 0-0, è una gara da tutto e niente con la possibilità di giocaarsi una finale».

SULLA PARTITA: «Difficile per noi e per loro, lo abbiamo dimostrato in ogni confronto che abbiamo avuto con loro. Sa fare bene tante cose, non è facile affrontarli».

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA: «Noi dall’inizio abbiamo provato a dare consistenza al lavoro fatto cercando di essere competitivi fino in fondo e creandoci la possibilità di arrivare a fine stagione avendo la possibilità di giocarci qualcosa. Ci siamo, ora siamo pronti a giocarci questa semifinale».

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