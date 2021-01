Cile, Spalletti candidato per la panchina della nazionale: le ultime

Luciano Spalletti potrebbe tornare in panchina: secondo quanto riportato in Cile, l’ex allenatore di Inter e Roma sarebbe candidato alla nazionale

Luciano Spalletti potrebbe tornare presto in panchina. Niente squadre di club per il tecnico ex Inter e Roma ma all’orizzonte si profila una nazionale sudamericana.

Secondo quanto riportato da Al Aire Libre, Luciano Spaletti sarebbe tra i candidati a sedersi sulla panchina del Cile: il suo nome è in lizza per il post Rueda dopo la Copa America. Un ritorno in grande stile dunque per Spalletti.