Cittadella-Bari risultato: i veneti volano in semifinale grazie alla doppietta di Bartolomei. Tre espulsioni per gli ospiti

Sarà il Cittadella a sfidare il Frosinone nella doppia semifinale valida per i preliminari di Playoff di Serie B. I veneti, infatti, hanno eliminato il Bari di Grosso grazie al 2-2 maturato allo stadio Piercesare Tombolato dopo i tempi supplementari. Nonostante il pareggio, i padroni di casa avanzano al turno successivo in virtù di una migliore posizione in classifica di Serie B. Protagonista assoluto della gara è stato Paolo Bartolomei, autore di una doppietta nei minuti regolamentari. Per il Bari tanto nervosismo: ben 3 le espulsioni nel finale.

Cittadella-Bari, primo match valido per i Play Off di Serie B, è attualmente in corso allo stadio Piercesare Tombolato. Il risultato è al momento sul 2-2: la squadra di Oddo è passata in vantaggio al 51esimo con Galano, ma i veneti sono riusciti subito a ribaltare la gara grazie a Paolo Bartolomei, protagonista assoluto della gara con una doppietta. Nel finale, però, i pugliesi hanno agguantato nuovamente il pareggio con il brasiliano Nene.

La vincente di questa sera, affronterà in semifinale il Frosinone, nella doppia sfida in programma il 6 giugno e il 10 giugno. Questa sera, alle 21, invece, ci sarà Venezia-Perugia, che decreterà la quarta e ultima semifinalista.