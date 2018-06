Chi è Paolo Bartolomei: ruolo, caratteristiche tecniche e gol del centrocampista del Cittadella che ha piegato il Bari

Pietro Bartolomei si è reso protagonista oggi con due grandi gol nella sfida di oggi del suo Cittadella contro il Bari, valevole per il primo turno dei play off di Serie B. Bartolomei è un centrocampista classe 1989 dotato di una buona tecnica individuale cui abbina un ottimo tiro dalla distanza. Gioca prevalentemente come centrocampista centrale, ma ultimamente è stato impiegato anche come mezz’ala destra, a dimostrazione di una buona duttilità. I primi passi nel mondo del calcio li muove all’interno della Massese, squadra della città di Massa che milita nella categoria di Eccellenza toscana.

Dopo quattro anni con i dilettanti, approda finalmente tra i professionisti, destreggiandosi in Lega Pro tra Pontedera, Teramo e Reggiana. Nell’estate del 2016 arriva la chiamata del Cittadella, cui Bartolomei non può proprio dire di no. Il primo anno è piuttosto positivo con il ragazzo di Lucca che gioca la bellezza di 33 partite realizzando anche un gol. Nella stagione regolare appena conclusa si conferma un elemento fondamentale della squadra di Venturato, contribuendo a trascinare la squadra ai play off. E’ qui che da il meglio di sè realizzando due reti contro il Bari, una più bella dell’altra.