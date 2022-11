Clamoroso Ghana: «Dimenticate le maglie per il Mondiale»

La nazionale è partita per il Qatar dimenticandosi le divise, corsa contro il tempo per il debutto al mondiale

Non inizia al meglio la spedizione del Ghana per il Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato da Marc Leonel Chouamo, giornalista di Canal 2 International, la selezione africana sarebbe partita dimenticandosi le maglie che i calciatori avrebbero dovuto indossare.

Per risolvere il problema, sempre secondo Chouamo, la nazionale ghanese avrebbe pensato di farsi arrivare le divise attraverso il servizio postale. La paura, tuttavia, è che non arrivino in tempo per il 24 novembre quando il Ghana scenderà in campo per la prima volta contro il Portogallo.