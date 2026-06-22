Julian Alvarez spiazza tutti: «La cosa migliore per me è il trasferimento, voglio realizzare il mio sogno». E ora il futuro…

L’Argentina supera l’Austria per 2‑0 grazie alla doppietta di Lionel Messi, che con queste due reti diventa il miglior marcatore della storia dei Mondiali. Una serata da record, dunque, ma il post‑gara ha preso una piega inattesa.

A catalizzare l’attenzione sono state infatti le dichiarazioni di Julián Álvarez a ESPN, parole che aprono scenari pesantissimi sul suo futuro all’Atlético Madrid.

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Futuro – Álvarez non si nasconde

L’attaccante argentino è stato diretto e trasparente sul proprio destino: “La cosa migliore per me è un trasferimento, voglio realizzare il mio sogno. Non voglio nascondermi o non sembrare chiaro. Voglio essere il più onesto possibile”.

Un messaggio inequivocabile, che conferma la volontà di cambiare aria già in questa sessione di mercato.

Atletico Madrid – Pressione sui Colchoneros

Álvarez ha poi ribadito la sua posizione anche nei confronti dell’Atlético Madrid: “Ho parlato con l’Atletico e penso che sia meglio per tutti che io me ne vada, voglio realizzare il mio sogno”.

Una presa di posizione netta, che mette il club davanti a una scelta: aprire alla cessione o rischiare un caso interno.