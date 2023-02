Clamoroso LAFC, ad un passo l’arrivo di Aubameyang dal Chelsea

Il Los Angels FC è vicino all’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang dal Chelsea. Tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Le10sport.com, Chelsea e Los Angeles FC avrebbero raggiunto un accordo per la cessione dell’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang. I Blues, dopo la faraonica campagna acquisti di gennaio, hanno infatti bisogno di sfoltire la rosa.

Aubameyang guadagna infatti ben 9 milioni di euro a stagione, un ingaggio troppo oneroso per un paninaro. L’attaccante raggiungerà quindi Giorgio Chiellini in California per conquistare anche l’MLS.