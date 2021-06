Clarke, orgoglio scozzese: «Noi criticati troppo presto» – VIDEO

Steve Clarke, ct della Scozia, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inghilterra: le sue parole

«E’ stata una bella serata, abbiamo giocato bene. Eravamo stati criticati ingiustamente dopo la partita di lunedì contro la Repubblica Ceca. Io so di avere un buon gruppo di giocatori e lo hanno dimostrato stasera, sono molto felice per loro e per il mio staff.

Abbiamo avuto le occasioni per vincerla, anche l’Inghilterra ha avuto i suoi momenti e sul campo non si è vista la differenza con la squadra che era data per favorita, questo è un punto di merito per noi. La cosa che mi ha fatto più piacere è che abbiamo giocato bene quando avevamo la palla e abbiamo creato diverse occasioni».