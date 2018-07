Cristiano Ronaldo passa alla Juventus e lascia la speciale classifica dei giocatori con le più alte clausole rescissorie al mondo. Il primato adesso è di Karim Benzema

Cristiano Ronaldo è diventato un giocatore della Juventus. Dopo infinite indiscrezioni sulla trattativa più importante dell’estate, ieri è arrivata la conferma nero su bianco sia della Vecchia Signora che del Real Madrid che annunciavano il “trasferimento del secolo”. Le due società hanno reso noti perfino i dettagli dell’affare che porterà nelle casse degli spagnoli 117 milioni di euro (suddivisi in 100 milioni per il cartellino di CR7, 12 di commissioni e 5 di oneri accessori). Il portoghese, invece, ha sottoscritto un contratto che lo legherà per 4 anni alla Juventus, sino al giugno 2022, percependo uno stipendio di 31 milioni netti a stagione (60 lordi). Un affare stellare per i bianconeri tanto da divenire l’acquisto più pagato nella storia non solo della Juve, ma di qualsiasi altra squadra italiana.

I tifosi della Juventus adesso sono in trepidante attesa di vedere uno dei giocatori più forti al mondo il quale vanta nel proprio palmarès numerosi trofei e primati. Sbarcando a Torino, però, Ronaldo un primato lo ha perso: CR7, difatti, lasciando il Real Madrid e il contratto sottoscritto con i Blancos non è più il giocatore con la clausola rescissoria più alta al mondo. Il Real aveva inserito nel contratto di Ronaldo una clausola rescissoria di ben 1 miliardo di euro, primato che il portoghese condivideva solo con il compagno di squadra Karim Benzema.

Nella top 20 di questa speciale classifica delle clausole rescissorie più alte del mondo è un dominio assoluto targato Barcellona e Real Madrid con 11 giocatori blaugrana e 9 madrileni. Uscito da questa graduatoria Ronaldo, i primi tre posti rimangono comunque dei Merengues che oltre a Benzema, hanno voluto blindare le due stelle del centrocampo Isco e Asensio con una clausola da 700 milioni di euro, la stessa cifra che il Barca ha inserito nel contratto di Lionel Messi. In questa lista assente anche Neymar, che proprio grazie alla clausola rescissoria di 222 milioni di euro è passato nella scorsa stagione dal Barcellona al PSG. Questa la classifica delle clausole rescissorie più alte al mondo: