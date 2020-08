Closing Roma, l’annuncio ufficiale a borse chiuse. Pallotta conferma: «È tutto fatto»

Ore febbrili in casa Roma per il closing che sancirà ufficialmente il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin

Il giorno delle firme alla fine è arrivato. Tramonta la Roma di James Pallotta, nasce quella del Gruppo Friedkin. Da oggi toccherà a Dan Friedkin e al figlio Ryan provare a riempire la bacheca dei trofei di Trigoria, rimasta a secco sotto la gestione Pallotta.

Come riporta l’ANSA verso le 11 sono iniziate presso lo studio legale Dla Piper, le procedure per il closing dell’operazione finanziaria che porterà la Roma ad essere venduta per 591 milioni di euro. Verso le 15.30 la riunione si è chiusa e ora si attende solo l’annuncio ufficiale che arriverà dopo le 18, a borse chiuse. James Pallotta intanto ha confermato ai microfoni di Teleradiostereo la buona riuscita dell’affare: «È tutto fatto». La Roma è di Dan Friedkin.