Colantuono: «Atalanta? I Percassi sono avanti anni luce. Su Cristante...»

Stefano Colantuono è intervenuto su Sky Sport 24, parlando della sua ex Atalanta ed elogiando il lavoro della famiglia Percassi

Le parole di Stefano Colantuono in collegamento su Sky Sport, in particolare sulla sua ex formazione, ovvero l’Atalanta, impegnata stasera contro la Roma: «Se i nerazzurri riusciranno a fare il colpaccio all’Olimpico possono davvero fare il salto in classifica».

Non poteva mancare un riferimento al passato: «Con me dovevamo consolidarci, ma la professionalità e la lungimiranza già si vedevano. I Percassi sono avanti anni luce da questo punto di vista. Poi da quando è arrivato Gasperini il lavoro è stato straordinario. Difesa a 3 o 4? Per loro cambia poco, conta soprattutto la filosofia aggressiva. Spesso trovi i centrali di difesa attaccare ovunque. Tutto ciò che si muove davanti viene aggredito…».

Altro ex orobico è Cristante, sul quale Colantuono la pensa così: «Mi piace molto, ma più da centrocampista. Contro l’Ajax il gol del pareggio nasce dalla sua qualità tecnica, ma se andiamo a guardare il gol olandese c’è un errore di lettura. Tolte rare occasioni, il centrocampista secondo me fa fatica ad abituarsi al ruolo, il difensore puro sa annusare prima il pericolo».