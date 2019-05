Silvio Berlusconi rassicura sulle proprie condizioni: l’ex patron del Milan, ora proprietario del Monza, con un post su Facebook ha confermato di stare bene dopo il ricovero di ieri

Silvio Berlusconi sta bene: l’ex patron del Milan ed attuale proprietario del Monza, ricoverato ieri di urgenza per una ostruzione intestinale (una probabile colica) all’Ospedale San Raffaele di Milano, è stato operato con sucesso, come da lui stesso confermato già ieri tramite un post sulla propria pagina Facebook: «Grazie a tutti per l’affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!».

L’ex Presidente del Consiglio dovrebbe dunque essere dimesso già nelle prossime ore, anche se è probabile che dovrà rimanere ancora qualche giorno a riposo. Berlusconi, 82 anni, dopo la cessione dei rossoneri, ha deciso in questa stagione di tornare nel mondo nel calcio alla guida del Monza, in Serie C, in compagnia dell’ex amministratore rossonero Adriano Galliani.