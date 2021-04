Fiorentina, Commisso: «Nuovo allenatore? Pensiamo a salvarci»

Rocco Commisso parla del finale di stagione della Fiorentina: ecco le dichiarazioni del patron viola sulle ultime gare e sul tecnico

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di RTV38. Le dichiarazioni riportate da Fiorentinanews.com.

FINALE DI STAGIONE – «Speriamo di non soffrire. Nelle ultime partite i ragazzi hanno fatto bene, mi sono piaciuti contro la Juventus quando non hanno smesso di attaccare dopo il primo gol a differenza di altre partite. Sono il padre dei miei giocatori, devo stare vicino a loro: non li critico mai. Allenatore del futuro? Pensiamo a salvarci, dopodiché parleremo di tutto il resto».