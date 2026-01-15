Como Milan, Allegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise. Su Fullkrug…»

Como Milan, le dichiarazioni del tecnico rossonero MaxAllegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata. Su Fullkrug…»

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita contro il Como, soffermandosi sullo stato di forma della squadra, sulle insidie tattiche della gara e sulle decisioni riguardanti alcuni protagonisti, in particolare Rafael Leao e Niclas Fullkrug.

LA CLASSIFICA E LE DIFFICOLTÀ DELLA GARA – «La classifica ora conta, abbiamo fatto 40 punti ma dobbiamo farne altrettanti per rientrare tra le prime 4 e rimanere attaccati a quello che è il treno di testa. Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise: un ottimo possesso palla e subisce pochi gol. Ci vorrà un aspetto tecnico molto pulito e preciso».

FULLKRUG A DISPOSIZIONE – «Il ragazzo si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato quindi l’ho portato dietro. A dimostrazione che è un giocatore caratteriale e ci tiene molto, è molto importante per noi».

