Como Udinese, Runjaic si esprime così nel post gara - Calcio News 24

Como Udinese, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Runjaic nel post gara a DAZN

Le dichiarazioni dell’allenatore Runjaic dopo quella che è stata la gara di Serie A Como Udinese

LE PAROLE – «Primo tempo non approcciato bene, abbiamo tenuto poco palla e perso tanti palloni. Meglio nel secondo tempo, per quelle che sono le possibilità di gioco della squadra. Con un gol le cose potevano andare diversamente. Siamo passati con una linea a quattro in difesa cambiando le carte, ma non ha funzionato. Non è stato abbastanza, abbiamo perso e questo è”, ha aggiunto il tecnico dei friulani. “L’obiettivo del 2026? Abbiamo cambiato molto, è vero che abbiamo avuti molti alti e bassi. È una stagione difficile guardando la classifica, dobbiamo lottare per ogni punti e ogni gara. La prossima partita contro il Torino è molto importante, non è il momento di parlare di Europa con l’obiettivo di innalzare il livello della squadra»