Buon compleanno Trezeguet! Gli auguri social della Juventus – VIDEO

Juventus: David Trezeguet compie oggi 41 anni. La società festeggia l’attaccante francese, recordman di gol con la maglia bianconera, mostrando alcuni dei suoi gol più belli

Non è un giorno qualsiasi oggi in casa Juventus: i bianconeri festeggiano infatti il compleanno di David Trezeguet, uomo simbolo di una generazione e miglior cannoniere straniero ad aver mai vestito la casacca bianconera nella storia. Per l’attaccante francese, che oggi ricopre la carica di responsabile della Juventus Legends (la formazione di vecchie glorie del club), sono 41 gli anni compiuti proprio in questa data. Una ricorrenza che la società ha pensato bene di festeggiare e ricordare tramite tutti i suoi account social.

Per Trezeguet ha vestito la maglia della Juventus per ben dieci stagioni, dal 2000 al 2010, scendendo anche in Serie B del 2006, sarebbero davvero tantissimi e quasi tutti decisivi i gol da ricordare. Su Twitter il club bianconero ha voluto fare una compilation dei migliori. In totale sono state 171 le reti segnate tra tutte le competizioni nazionali ed internazionali in 320 gare ufficiali del bomber francese con la Juve. Buon compleanno!