Concaf Gold Cup, che spettacolo! Usa di Pochettino di misura contro l’Arabia Saudita, Panama e Giamaica ok

Notte ricca di emozioni in CONCACAF Gold Cup 2025, con il secondo turno dei Gruppi C e D che ha regalato risultati importanti in ottica qualificazione. Mentre andava in scena il Mondiale per Club, l’attenzione si è spostata anche sugli incontri della competizione nordamericana.

Nel Gruppo D, colpo degli Stati Uniti, che superano per 1-0 l’Arabia Saudita grazie al gol decisivo di Chris Richards, difensore del Crystal Palace. Con questo successo, la nazionale a stelle e strisce vola in testa al girone, consolidando la propria candidatura per un posto alla fase a eliminazione diretta.

Nello stesso gruppo, Trinidad e Tobago e Haiti si dividono la posta con un pareggio per 1-1, che lascia entrambe le nazionali a quota 1 punto. La situazione nel girone resta aperta, ma gli USA prendono un margine importante.

Nel Gruppo C, successo pesante per la Giamaica, che rimonta lo svantaggio iniziale firmato da Ambrose per il Guadalupe. Gli uomini di Hallgrimsson ribaltano il punteggio già nel primo tempo, imponendosi per 2-1 e mantenendo vive le speranze qualificazione.

A guidare il Gruppo C è però Panama, che centra la seconda vittoria consecutiva. La squadra centroamericana batte di misura il proprio avversario grazie alla rete di Rodríguez al 19° minuto, salendo a quota 6 punti in classifica e ipotecando l’accesso ai quarti di finale.

I risultati

Trinidad e Tobago – Haiti 1-1: Pierrot 49′; J. Garcia 68′

Arabia Saudita – Stati Uniti 0-1: C. Richards 63′

Giamaica – Guadalupa 2-1: Ambrose 32′; Bailey 41′, Russell 45+4′

Guatemala – Panama 0-1: T. Rodríguez 19′

Classifica Gruppo A

1. Messico 6 punti; 2. Costa Rica 6; 3. Repubblica Domenicana 0; 4. Suriname 0

Classifica Gruppo B

1. Canada 3 punti; 2. Curacao 1; 3. El Salvador 1; 4. Honduras 0

Classifica Gruppo C

1. Panama 6 punti; 2. Giamaica 3; 3. Guatemala 3; 4. Guadalupa 0

Classifica Gruppo D

1. Stati Uniti 6 punti; 2. Arabia Saudita 3; 3. Haiti 1; 4. Trinidad e Tobago 1