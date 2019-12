Conferenza De Zerbi: «Berardi? Non so se gioca. Cagliari squadra tosta»

La conferenza stampa di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della partita interna contro il Cagliari

(-Dal nostro inviato a Sassuolo, Antonio Parrotto) «Il Cagliari è una squadra tosta che non ha quella classifica a caso ma noi dobbiamo mettere in risalto le nostre armi per vincere»: parola di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo. Il tecnico neroverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i sardi: «Il pareggio con la Juve può spostare qualcosa dal punto di vista di consapevolezza ma spero non sposti altro perché non abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile».

Prosegue De Zerbi parlando della formazione: «Berardi è convocato ma devo capire se lo posso utilizzare, parlerò con lui e capirò il da farsi. In porta non ci sarà Consigli ma ancora Turati. Rogerio andrà a giocare con la Primavera per mettere minuti nelle gambe, Ferrari viene in panchina. Chi mi ha sorpreso di più? Kyriakopoulos. Locatelli? Se gioca 38 partite come quelle di Torino è un giocatore da grande squadra».