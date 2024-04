Monza, conferenza Palladino: «Futuro? 7 partite poi parlerò con Galliani»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna

FUTURO – «Il nostro obiettivo attuale è fare più possibile. Il mio futuro sono queste 7 partite, poi ne parlerò con Adriano Galliani a fine campionato».

TIFOSI – «Vedo una bella partecipazione dei tifosi e grande calore. Dopo la partita con il Napoli non ero deluso, ma rammaricato. C’era rammarico perché loro hanno trovato gol da campioni».

BOLOGNA – «No, non è una sfida tra me e Thiago Motta ma tra il Monza e il Bologna che ritengo essere due squadre molto migliorate rispetto alla passata stagione. Il Bologna sta facendo cose inimmaginabili, va dato merito alla società, all’allenatore e a tutto l’ambiente. Meritano la qualificazione in Champions League. Noi non siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario come loro ma abbiamo comunque fatto meglio dell’anno scorso».