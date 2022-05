Conferenza stampa Allegri: «Domani giocano i migliori. Coppa Italia? Nulla è impossibile»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico della Juventus parla alla vigilia del match di campionato contro il Genoa

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa–Juventus.

TURNOVER IN VISTA DELL’INTER – «Scusate l’orario ma non avevo altra scelta, vi ho fatto alzare presto. Magari a qualcuno piace dormire (ride ndr). Mancano tre partite alla fine e dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo che era la Champions e siamo contenti, ora dobbiamo preparare la finale di Coppa Italia. Domani andrà in campo la formazione migliore. Vi dico subito che Danilo riposerà, gli ho dato qualche giorno di riposo. Pellegrini ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione. Rientreranno Cuadrado e De Sciglio. Bisogna fare risultati positivi perché aiutano a preparare meglio allenamenti e partite».

COPPA ITALIA – «È un obiettivo, così come lo è il campionato e la Champions, sapendo che è una competizione molto difficile da vincere ma ci vuole l’ambizione per far bene. Io dico che niente è impossibile. Se pensiamo che non possiamo raggiungere gli obiettivi è un limitatore che ci mettiamo. La Coppa Italia è un obiettivo, siamo contenti di esserci arrivati».

KEAN E DYBALA – «Domani possono giocare insieme, oggi deciderò ma stiamo tutti abbastanza bene».

ZAKARIA IN CALO – «Difficile giocare tutte le partite bene. Lui è arrivato da un campionato diverso, allenamenti diversi, ritmi diversi, ma io sono molto contento di quello che sta facendo. Apprende e ci sta dando una grande mano».

