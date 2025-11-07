Conferenza stampa Allegri: «Giocare a Parma non è mai semplice, l’anno scorso il Milan ci ha perso. Pellegrino è molto bravo nei duelli aerei»

Conferenza stampa Allegri alla vigilia della prossima sfida di Serie A: «Giocare a Parma non è mai semplice, l’anno scorso il Milan ci ha perso»

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera a San Siro contro il Parma. Le dichiarazioni:

PARMA MILAN E INFORTUNATI – «Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato. Anche l’ultima, nonostante sia rimasta in 10. È una squadra che alza molto la palla. Pellegrino è molto bravo nei duelli aerei. Giocare a Parma non è mai semplice, l’anno scorso il Milan ci ha perso. Noi quest’anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto. Biosogna prepararsi mentalmente ad una partita che non sarà bella. Loro alzando molto la palla non ti fanno giocare bene. È da Udine che non vinciamo in trasferta. Abbiamo recuperato Pulisic che sarà a disposizione, Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot rimarrà fuori, tornerà dopo la sosta, così come Gimenez».

MANCA IL CENTRAVANTI – «Abbiamo Gimenez che ci potrà dare tanto, magari potremo giocare anche senza centravanti. Ci sono stagioni che puoi giocare anche senza uomo d’area. Detto questo, Leao e Nkunku il centravanti possono farlo».

DERBY – «Non ci pensiamo, pensiamo alla partita di domani che vale tre punti come il derby e le altre partite. Non è per arrivare sereni al derby ma per fare una sosta serena. Quando arriveremo al derby sarà una partita meravigliosa, una serata meravigliosa. Ma la partita più importante è quella che si gioca nell’immediata».

