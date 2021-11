Conferenza stampa Basic: «Vorrei stare alla Lazio tanti anni. Marsiglia ostico»

Toma Basic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Marsiglia: le sue dichiarazioni

SENSAZIONI – «Sono alla Lazio da ormai due mesi. Le sensazioni sono ottime. Vorrei restare qui tanti anni».

MARSIGLIA – «Conosco molto bene il Marsiglia, pochi mesi fa ho giocato qui. Conosco l’atmosfera e la forza della squadra, c’è un’atmosfera intensa a giocare qui. Ci aspetta una partita difficile ma siamo pronti mentalmente e fisicamente».

TIFOSI – «Questo tipo di questioni non mi riguardano. Sarebbe stato bello vedere i tifosi qui, ma non so cosa è successo. Spero che le cose vadano in modo diverso».

CRESCITA CARRIERA – «Ho scelto la Lazio perché è un grande club, è stata una decisione semplice per me. E’ uno step maggiore rispetto al calcio francese. Il calcio italiano credo sia uno step importante per me, qui in Italia posso imparare cose nuove. Vedremo cosa succederà».