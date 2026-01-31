Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve: «Spalletti sta facendo crescere la squadra. Io nuovi giocheranno, ecco cosa voglio dirvi su Nicolussi Caviglia»

Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve: le sue parole alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26

Carlos Cuesta in conferenza stampa alla vigilia del match tra Parma e Juve.

SULLA PARTITA – «L’abbiamo preparata con consapevolezza del contesto e della partita che vogliamo giocare. Abbiamo l’opportunità di rappresentare il Parma tutti i giorni e in serate come quella di domani, da vivere insieme ai tifosi»



GIOCHERANNO I NUOVI? – «Assolutamente sì, sono disponibili. Quella passata è stata una settimana di movimenti con Djuric e Cutrone che ci hanno dato tanto e sono andati via. Cutrone ha lasciato tutto in campo, Djuric ha aiutato tanto la squadra. La vita ti dà delle opportunità e i tre che sono arrivati sono pronti per aiutarci»

NICOLUSSI CAVIGLIA – «Sicuramente è versatile, ha delle grandi letture, per essere sempre in grado di ricevere la palla. Ha caratteristiche molto utili, in un centrocampo già completo come il nostro. Lo ha fatto già in passato. Io penso che l’arrivare in area è condizionato dagli step precedenti, dai passaggi prima. Non si può limitare solo all’arrivare o meno. Il processo precedente è importante e Nicolussi ci può aiutare in entrambe le fasi. Può calciare dal limite e ad arrivare di più davanti per mettere nelle migliori condizioni gli attaccanti»

SU SPALLETTI – «Dobbiamo giocare meglio degli avversari. Lui ha tantissima esperienza, con tanto vissuto che sta facendo crescere la Juve e domani dobbiamo fare un’ottima prestazione per portare a casa il risultato»

SULLA JUVE – «La Juventus è una squadra che gioca molto bene. Per essere competitivi domani dobbiamo giocare molto bene, sapendo che ci sono momenti in cui potremo giocare più vicini alla sua porta, mentre altri dove dovremo essere più compatti e giocare bene nei diversi contesti di partita. Dobbiamo essere umili e avere la maturità per leggere le situazioni e fare sempre quello che è giusto. La partita ci richiede di essere versatili. Dovremo affrontare situazioni diverse»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI CUESTA ALLA VIGILIA DI PARMA JUVE