Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Udinese: «Serviranno ritmo, attenzione e umiltà. Guaita titolare? Ha queste qualità, ma se gioca Corvi sarà preparato»

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Udinese: il tecnico degli emiliani ha parlato in riferimento alla sfida della tredicesima giornata

Il Parma torna al Tardini dopo la prima vittoria esterna stagionale e si prepara ad affrontare l’Udinese nella tredicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa, Carlos Cuesta ha presentato la partita mettendo l’accento sulla continuità, sulla crescita del gruppo e sulla necessità di mantenere concentrazione ed equilibrio.

SETTIMANA DI LAVORO E INFORTUNI – «Non recuperiamo nessuno, Ndiaye è fuori. È stata una settimana col solito focus: continuare a crescere, il risultato positivo ha aiutato. Vogliamo creare continuità e crescere a livello di prestazioni. Domani vogliamo mostrare il nostro livello più alto».

TORNERÀ CORVI? – «È una possibilità. Abbiamo potuto reintrodurre giocatori a livello più alto, anche Vicente, che non avevano avuto tempo con noi. Aiuta il gruppo ad alzare il livello».

CHE UDINESE ASPETTARSI – «Una squadra molto forte, con individualità di grande livello e organizzazione chiara. Hanno qualità nel costruire dal basso e sono solidi difensivamente. Dovremo essere focalizzati, con tanto livello di attenzione, ritmo e intensità. Mi aspetto che anche il Tardini ci aiuti».

COME STA LA SQUADRA E IL CASO PELLEGRINO – «Bisogna essere realisti, non ci possiamo spostare troppo per il risultato. Ci sono cose fatte bene prima e altre da migliorare subito. Dobbiamo essere molto umili e lavorare tantissimo per arrivare al risultato, essendo al nostro massimo livello».

ORISTANIO E ONDREJKA COME ARMI IN PIÙ? – «Possono aiutare molto, hanno caratteristiche uniche. I minuti dipendono dal tipo di partita. Abbiamo tante opzioni, diversi ragazzi possono far bene».

SFIDA CHIAVE PER IL SALTO DI QUALITÀ – «Noi dobbiamo fare un salto di qualità ogni giorno. Il nostro standard è sempre cercare di migliorare. Serviranno tanto lavoro, concentrazione e un alto livello di attenzione per fare una grande prestazione».

PARTITA SIMILE A VERONA? – «Mi aspetto una partita di calcio: momenti bassi, momenti alti. Loro vogliono avere la palla e trovare qualità davanti. Anche noi sappiamo che partita vogliamo creare. Quando non sarà possibile, dovremo essere competitivi con le nostre risorse».

CORVI E GUAITA – «Guaita è Guaita: grande capacità di leggere il gioco e ridurre le occasioni pericolose. Corvi ha avuto una settimana come la precedente, si è allenato bene. Se giocherà è preparato per fare una grande prestazione».

CUTRONE A SECCO DA AGOSTO – «Cutrone sta bene, ha voglia di contribuire. Ci sono tanti aspetti del gioco importanti e Patrick ci dà molto già ora».

SCELTA DI LOVIK E RUOLO DI VALERI – «Lovik ha fatto bene e volevamo continuità. Era il più pronto per fare il terzino sinistro. Valeri può giocare domani: ha grandi capacità di cross, attacca la profondità e sta crescendo difensivamente. Sono due garanzie».