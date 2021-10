Conferenza stampa D’Aversa: «Udinese squadra fisica, partita che nasconde insidia»

L’allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese

Alla vigilia di Sampdoria Udinese, Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico blucerchiato.

RIPARTENZA– «Leggo e sento che il calendario adesso sarà in discesa ma non mi fido, anche perché personalmente preferisco le salite. In questa prima parte di campionato abbiamo messo in evidenza tanti aspetti positivi ma adesso è arrivato il momento di fare punti. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di migliorare la nostra classifica: in settimana abbiamo lavorato a testa bassa, adesso bisogna rialzarla per dimostrare quanto valiamo».

UDINESE – «L’Udinese è una squadra molto fisica, strutturata e con calciatori molto bravi in campo aperto. È una gara che nasconde diverse insidie: noi dobbiamo fare del nostro meglio per vincere, senza concedere ripartenze e facendo molta attenzione alle seconde palle, situazioni in cui ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo chiudere con un successo questo secondo ciclo di partite per lavorare con serenità ed entusiasmo durante la sosta del campionato».

