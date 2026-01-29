Conferenza stampa De Rossi pre Lazio Genoa: «Salvezza ancora lontana, abbiamo imparato dai nostri errori. Baldanzi va gestito, vi spiego»

Conferenza stampa De Rossi pre Lazio Genoa: le parole del tecnico dei Grifone alla vigilia del match del 23° turno di Serie A 2025/26

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Genoa, il tecnico dei rossoblù, Daniele De Rossi, si è espresso così per presentare la sfida del 23° turno di Serie A 2025/26.

PAROLE – «La vittoria con il Bologna ci ha dato un po’ di tranquillità, ma la salvezza è ancora lontana e non possiamo permetterci di abbassare l’attenzione: in poche partite si può risalire come si può tornare indietro. I ragazzi sono consapevoli del momento e del lavoro fatto, anche grazie a una settimana positiva sotto tutti i punti di vista. A Roma contro la Lazio servirà una prestazione completamente diversa da quella vista con i giallorossi: abbiamo imparato dai nostri errori e sappiamo che l’Olimpico è uno stadio difficile, contro una squadra forte e con un allenatore capace di ribaltare le partite. L’assenza del pubblico è un dispiacere, ma non deve influenzarci: pensare che la Lazio possa essere più debole sarebbe un grave errore. A livello tattico faremo qualche adattamento perché è una squadra diversa dal Bologna. Baldanzi va gestito con cautela dopo la ricaduta, la sua voglia di rientrare è grande ma non possiamo correre rischi inutili. Bijlow ha dato buone risposte, si è inserito bene e trasmette sicurezza, anche se va gestito dal punto di vista fisico. Amorim è un’operazione mirata sul talento e sul futuro, un centrocampista con qualità diverse dagli altri. Il periodo lontano da Pegli è servito a compattarci e integrare i nuovi arrivi senza forzature. Per me tornare all’Olimpico ha un valore emotivo, ma la priorità resta il campo e una partita fondamentale per la salvezza. Messias va centellinato: quando entra è decisivo, stiamo valutando se utilizzarlo dall’inizio o a gara in corso per sfruttarlo nel modo migliore».

