Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Udinese: «Sappiamo che dobbiamo migliorare, non abbiamo a disposizione Berisha. In futuro…»

Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Udinese: le parole del tecnico dei salentini alla vigilia del match del 24° turno di Serie A 2025/26

La conferenza stampa di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Lecce Udinese, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

PAROLE – «La difesa a 3 è una possibilità che varia in base all’avversario che abbiamo difronte ma l’abbiamo già attuata in diverse occasioni. Domenica ci sono state tante opportunità che non abbiamo sfrutto, sappiamo che dobbiamo migliorare, in futuro potremmo pensare ad un attacco a due. Stulic oggi si è allenato con la squadra, spero di averlo a disposizione per domani. Pierotti ha caratteristiche fisiche e tecniche importanti, nel caso in cui dovessimo cambiare modulo, può giocare da quinto. Purtroppo non abbiamo a disposizione Berisha, la nostra arma in più, che è un po’ in ritardo rispetto ai tempi che ci eravamo prefissati. Esteban sta facendo molto bene in primavera, lo stiamo monitorando, in futuro potrebbe essere convocato».