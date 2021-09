Conferenza stampa Dionisi: «Bisogna voler vincere. Salernitana da non sottovalutare»

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato alla viglia del match contro la Salernitana

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Sassuolo Channel ha parlato alla vigilia del match casalingo contro la Salernitana.

VINCERE – «La partita di domani è diversa rispetto alle ultime dove sulla carta potevamo partire sfavoriti. Non dobbiamo vincere, dobbiamo voler vincere che è diverso. Dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusto come per me c’è stata nella partita precedente, dove tante qualità le abbiamo messe in campo. Domani dobbiamo dimostrare a noi stessi che vogliamo, che vogliamo ottenere risultato, vogliamo far prestazione, vogliamo mettere i giocatori offensivi nelle condizioni di determinare. Vogliamo tante cose e domani lo dobbiamo dimostrare in primis a noi».

SALERNITANA – «E’ una squadra da non sottovalutare lo dicono le prestazioni che ha fatto, gli ultimi risultati e il valore dei giocatori che ha in rosa. Nell’ultima partita ha ripreso una gara non semplice, non ha mai mollato. Conosco Castori, gli dà carattere e intensità e sono armi che possono mettere in difficoltà ogni squadra, in più hanno fisicità. Noi dobbiamo fare prestazione sapendo che non ci sono avversari battuti prima, ma bisogna batterli sul campo. Domani dobbiamo fare prestazione e risultato. Probabilmente faremo più noi la partita ma la Salernitana è brava a rimanere in partita nonostante un dominio minore della palla. Dobbiamo pensare a noi e ottenere sul campo quello che dovevamo già prenderci nelle partite precedenti per demeriti nostri e meriti dei nostri avversari».