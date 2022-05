Conferenza stampa Dionisi: «Sconfitta che lascia un retrogusto amaro alla stagione»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan

PARTITA – «Lascia un retrogusto amaro per una stagione positiva. Potevamo finire sicuramente meglio, ma sapevamo di affrontare una squadra forte. Loro più motivati. Dispiace per i ragazzi. Chiudiamo con un bilancio positivo e con una crescita importante di tanti giovani».

FUTURO – «Abbiamo iniziato a parlare da tempo per programmare la prossima stagione. Se uscirà qualcuno verrà rimpiazzato bene. Cerchiamo di dare continuità a questa stagione».

MAGNANELLI-PELUSO – «Hanno avuto storie diverse qui a Sassulo ma entrambi importanti. Io non solito omaggiare nessuno. A centrocampo mi sentivo di fare un cambio con Lopez ammonito. Salutiamo comunque due ragazzi che hanno dato tanto per questa squadra».

SATALINO – «Vorrei spendere due parole anche su di lui siccome non è facile fare il terzo in una squadra. Devo ringraziarlo per quello che ha dato e sono contento di avergli concesso gli ultimi minuti».

NOTA POSITIVA E NEGATIVA – «Per quella positiva penso alla vittoria contro il Bologna, mentre quella negativa a come abbiamo chiuso. Un vero peccato».