Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa: «Possiamo fare la storia del nostro club, c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare»

Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa: le parole del centrocampista dei rossoblù alla vigilia del quarto d’andata di Europa League

La conferenza stampa di Lewis Ferguson alla vigilia di Bologna Aston Villa, quarto di finale d’andata di Europa League: le parole del centrocampista dei rossoblù.

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PAROLE – «Sentiamo di poter fare la storia del Bologna, è la mia gara più importante da quando sono qui. McGinn? Abbiamo giocato insieme in nazionale, contro di noi ha fatto due gol, lo conosco bene e domani a centrocampo sarà una sfida interessante. Rendimento tra casa e trasferta? A casa nostra non so perché ma non siamo il Bologna dell’anno scorso o dell’anno prima. Non so il perché ma è qualcosa che dobbiamo migliorare».