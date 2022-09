Conferenza stampa Gotti: «Il Napoli ci impone di cambiare qualcosa»

L’allenatore dello Spezia Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa del Napoli.

CAMBI – «Qualcosa lo cambieremo, perché il Napoli ce lo impone. È una delle poche squadre che riesce ad associare possesso e muovere palla nello stretto, fino a crearsi presupposti per l’attacco alla profondità con attaccanti veloci, cosa che noi abbiamo pagato nell’ultima partita. Dovremo stare attenti, concedere il meno possibile e qualcosa dovremo cambiare».

RUOLO AMPADU – «L’accordo non era riguardante Tuchel, riguarda più il club, che ritiene Ethan di grande prospettiva. Cercherò di impiegarlo nel modo migliore, mi ha dato grande disponibilità e sì, domani sarà disponibile e confido di utilizzarlo e in linea difensiva».

INFORTUNATI – «Non abbiamo migliorato molto. Oggi si allenerà Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre. Confido di portarlo a Napoli. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di recupero, che però sono più ampi rispetto all’immediato».