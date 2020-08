Conferenza stampa Handanovic: «Siamo un gruppo solido e compatto. Qui per vincere»

Samir Handanovic ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia

Antonio Conte, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia.

ARRIVATO PER VINCERE – «Sono arrivato all’Inter per giocarmi dei trofei, ma negli ultimi anni ci sono stati dei problemi. Questo deve essere un punto di partenza, queste partite devono essere abitudine. Si deve sempre giocare per il titolo e per il campionato. Possiamo giocarci qualcosa di importante non solo domani, ma anche in futuro».

GRUPPO – «Noi stiamo bene insieme come in gruppo. Le vittorie ti danno fiducia e consapevolezza. C’è bisogno che tutta la squadra abbia la voglia di migliorarsi e vincere le partite. Da inizio anno il gruppo è forte, solido e compatto».