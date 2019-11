Conferenza stampa Inzaghi: «Dovremo essere bravi ad interpretare bene la gara»

Conferenza stampa Inzaghi, le parole del tecnico biancoceleste in vista del match di domani contro il Sassuolo

Quasi tutto pronto per il match in programma domani alle 15:00 tra Lazio e Sassuolo. Il mister dei biancocelesti è intervenuto nella consueta conferenza stampa.

«Nelle ultime due soste non siamo tornati nel migliore dei modi. Le soste sono incognite, solo da mercoledì abbiamo avuto tutti al completo. Ma vale lo stesso per il Sassuolo. Dovremo fare attenzione. Ho visto la squadra consapevole, so che la gara potrà essere insidiose. Sono quattro partite, la classifica si sta delineando. Avremo quattro partite prima della Supercoppa. Sono tutte gare insidiose, indipendentemente da chi affrontiamo dipende da noi, da come affrontiamo la partita. Non ci sono gare semplici, vanno tutte interpretate nel modo giusto».

DERBY PRIMAVERA – «Posso fare i complimenti a Menichini e al suo staff. Ho visto il primo quarto d’ora, l’atteggiamento mi sembrava quello giusto. Credo sia una grande soddisfazione. Nei settori giovanili c’è l’obbligo di far crescere i giocatori, ma erano diversi anni che non si vinceva un derby. Quindi solo complimenti».

SASSUOLO – «E’ un’ottima squadra. Non dimentichiamo che deve recuperare una partita, con quei tre punti avrebbe anche un buon piazzamento. L’allenatore propone ottimo calcio, l’anno scorso ci hanno messo in difficoltà. Troviamo una squadra organizzata, ha ottimi elementi e un centrocampo invidiabile. Dovremmo essere bravi, attenti. Interpretare bene la partita, a maggior ragione con una squadra frizzante come il Sassuolo. Servirà velocità negli attaccanti. Dovremo fare una grande partita».