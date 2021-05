Conferenza stampa Inzaghi: «Siamo consapevoli della posta in palio»

Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia di Benevento-Cagliari

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del fondamentale match contro il Cagliari.

CONDIZIONE SQUADRA – «Ci arriviamo bene. La squadra ha preparato molto bene la partita, siamo consapevoli della posta in palio e anche della nostra forza. Adesso il campo ci darà la risposta che cerchiamo. Tuia è più avanti di condizione rispetto a Iago Falque e Letizia. Vedremo domani mattina, altrimenti andranno in tribuna».

CAGLIARI – «Giochiamo contro una squadra forte e ben allenata. Possiamo giocarcela con chiunque. Mancano sempre meno partite, ma i 31 punti non ce li ha regalati nessuno. Ce la giocheremo fino all’ultimo. La squadra è fatta da uomini veri e sono certo che darà il massimo. Hanno chiesto di anticipare il ritiro perché sentono il senso di appartenenza. Ringrazio i tifosi che hanno capito il momento. Penso che siano orgogliosi di giocarsi la serie A fino all’ultimo momento. I ragazzi non ci hanno mai deluso e sono certo che daranno tutto. Saranno 23 guerrieri che cercheranno di salvaguardare la serie A in tutti i modi. Non guardiamo gli avversari, ma solo a noi stessi. Ci teniamo a fare una grande partita. Per vincere dobbiamo essere compatti. La squadra sa benissimo ciò che deve fare, pensando sempre che si tratta di una partita di calcio e che abbiamo una grande possibilità».