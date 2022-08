Conferenza stampa Italiano: «Mai facile contro le neopromosse. Dodo e la Champions, vi dico»

Conferenza stampa Italiano, il tecnico della Fiorentina parla alla vigilia del match contro la Cremonese: le dichiarazioni

In conferenza stampa Vincenzo Italiano ha parlato in vista del match tra Fiorentina e Cremonese.

TANTI IMPEGNI – «Ogni volta che si riparte è come se fosse la prima di un’avventura importante. Ci siamo concentrati molto sulla partita, vogliamo fare bene per i tifosi e vogliamo partire con il piede giusto e far vedere che la concentrazione è totale. Ci aspettano tante partite, ma pensiamo in primis alla Cremonese».

PORTIERE TITOLARE – «I portieri sanno che ci sono tantissime partite e per questo dobbiamo essere bravi a usare tutti i nostri elementi, non ho ancora deciso chi giocherà le prossime due. Io so solo che voglio far sentire tutti coinvolti, abbiamo portieri molto forti e con esperienza».

CREMONESE – «Quando sfidi una neopromossa non è mai facile. Dobbiamo essere alla loro altezza, fare attenzione per portare a casa i tre punti. Dobbiamo diventare un vero e proprio fortino in casa».

COMMISSO – «Il presidente abbiamo accolto con un grande applauso. Come tutti noi vuole partire con il piede giusto e per questo ci ha spronato a fare ancora di più».



OBIETTIVI – «Per prima cosa vogliamo confermarci, far rivedere quanto di buono fatto l’anno scorso. Abbiamo fatto prestazioni al di sopra delle aspettative, ma secondo me possiamo migliorare molto. Non dobbiamo perdere entusiasmo e fiducia».

DODO – «Il primo allenamento lo ha fatto 15 giorni fa e si allena da solo da mesi. E’ in grande ritardo di condizione ma noi lo aspettiamo».

QUALIFICAZIONE ALLA CHAMPIONS – «Non abbiamo mai parlato di obiettivi stagionali, poi se i ragazzi hanno dei sogni è solo un bene. Fa piacere avere giocatori con grandi ambizioni».