Conferenza stampa Juric: «Bologna forte in tutti i reparti»

Conferenza stampa Juric, ecco le parole del tecnico dell’Hellas Verona per presentare il match contro il Bologna

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Bologna? Stanno facendo ottime prestazioni, sono forti in tutti i reparti. Ma anche noi possiamo fare risultato. Mercato? Non vedo nei ragazzi che sono in mezzo alle trattative atteggiamenti negativi o preoccupazioni. Non ho questa sensazione. Vorrei nominare Henderson, che anche se ha giocato poco è una grave perdita, è un giocatore forte. Borini? può fare l’attaccante puro. Può anche fare il quinto all’occorrenza. È un giocatore che negli ultimi anni ha ricoperto tanti ruoli».