Conferenza stampa Juric: «Motivati al massimo. Sanabria e Pellegri»

Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino ha parlato in vista del match di domani contro la Samp: le dichiarazioni

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia del match con la Sampdoria.

SANABRIA E PELLEGRI – «Sanabria ha cominciato, a gara in corso può essere utili. Per Pellegri esclusi infortuni gravi, poi vediamo. Non credo di mettere Sanabria dall’inizio».

SAMPDORIA – «La Samp ha fatto un’ottima gara contro la Fiorentina. Hanno ottimi giocatori: ci sono momenti in cui gira tutto male e annate che vanno così. Se parliamo di motivazioni, è una cosa gravissima. E’ la qualità proprio dei giocatori: le motivazioni sono al massimo, non ho dubbi. Non è mai successo da quando sono qua che vedo giocatori svogliati».

ROTAZIONI – «Ho cinque difensori centrali, ho notato nella settimana delle tre partite che nella terza si è abbassata il livello della prestazione. La mia sensazione è che tutti debbano essere al 100% per rendere, altrimenti si notano le difficoltà».