Conferenza stampa Mourinho: «Zaniolo è un mese che dice di voler andar via. Napoli? Complimenti per lo scudetto» – 📹

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

«Zaniolo? E’ un mese che ci chiede di andare via e aggiungo purtroppo perché speravo restasse con noi. Ora penso ai giocatori che ho in rosa e sicuramente non è il suo caso. Napoli? Complimenti a loro per lo scudetto, giocano bene e sono la squadra che ha mostrato il miglior calcio sin qui. Futuro? Io capisco la tua domanda, ma me la deve fare la società quando sarà meglio per loro».