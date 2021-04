Conferenza stampa Ranieri: ecco le dichiarazioni del tecnico blucerchiato alla vigilia della sfida contro la Roma

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha presentato la prossima sfida di Serie A contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club blucerchiato.

BILANCIO – «Non è ancora tempo di bilanci. Tireremo le somme quando avremo concluso il campionato. Io voglio però che la squadra non pensi che il compito sia finito perché siamo salvi, sto spingendo i ragazzi come un martello pneumatico per cercare i 52 punti».

ROMA IN EUROPA LEAGUE – «Non mi aspettavo un risultato così, stava giocando molto bene, poi è andata come è andata. Speravo di ricevere una squadra ancora in corsa per la qualificazione. Invece affronteremo una Roma vogliosa di riscatto, che venderà cara la pelle».

STRATEGIA – «Noi dovremo mostrare voglia e spirito di abnegazione; essere concentrati e determinati. A volte il responso del campo è negativo, ma noi giochiamo sempre per ottenere il massimo e migliorarci sempre. Nel secondo tempo con il Sassuolo eravamo un po’ a corto di energie. Rientrare alla quattro di mattina da Crotone e giocare di nuovo sabato… Insomma, non è stato un divertimento. Per una squadra che corre come noi non è semplice recuperare in poche ore. Comunque abbiamo lavorato bene in questa settimana, anche se c’è qualche acciaccato. Dovrò fare le mie valutazioni, come a solito».

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24