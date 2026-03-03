Conferenza stampa Sarri pre Atalanta: «Con Fabiani ho parlato poco fa, i programmi li fa la società. Il prossimo anno dobbiamo fare investimenti»

Conferenza stampa Sarri pre Atalanta di Coppa Italia: «Con Fabiani ho parlato poco fa, i programmi li fa la società»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia Frecciarossa. Domani, alle 21:00, all’Olimpico, i biancocelesti affronteranno l’Atalanta guidata da Raffaele Palladino. Queste le sue dichiarazioni.

ANNO ZERO E MOMENTO DELLA STAGIONE – «Era chiaro dall’inizio che la situazione sarebbe stata questa, l’ha detto la società, ci vuole pazienza. Ce ne vuole da parte di tutti, io ce la sto mettendo».

PARTITA – «Ha un grande peso, l’anno prossimo dev’essere l’anno uno, non lo zero. Dobbiamo giocare una gara importante contro una squadra forte, dobbiamo avere orgoglio perché siamo arrivato alla semifinale battendo le finaliste dell’anno scorso. Possiamo giocarcela».

CONFRONTI CON LA SOCIETA’ – «COn Fabiani ho parlato anche 30 minuti fa, i programmi li fa la società. Il prossimo anno dobbiamo fare investimenti per tornare competitivi, programmare ora è difficile. Anche sapere chi sarà sul mercato a giugno»

RITROVARE L’ENTUSIASMO – «La responsabilità non è solo dei giocatori, erano spenti ma è colpa di tutti: mia, della società e dell’ambiente. Era inaspettato questo calo di energie dopo le precedenti tre partite buone in sei giorni. Domani dobbiamo rinascere tutti insieme».

ATALANTA – «Hanno fatto un percorso lungo iniziato 10 anni, piano piano hanno conquistato l’Europa, hanno fatto investimenti ed ora si possono permttere giocatori di grande livello. Dobbiamo fare questo percorso per tornare in Europa con continuità».

ANIMA – «Come ho già detto, questa squadra ha già fatto partite di alto livello quindi l’anima ce l’abbiamo. Abbiamo solo sbagliato in toto la partita di Torino, in un’annata come questa ci sta sbagliare una partita come quella non deve succedere».

