Conferenza stampa Semplici: «Non voglio alibi ma una squadra pimpante»

Conferenza stampa Semplici, queste le parole dell’allenatore della Spal alla vigilia della partita contro la Sampdoria

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni:

«Bisognerà fare una grande partita contro una squadra in difficoltà come noi. Dovremo stare con le antenne dritte, prendendo la gara con la massima attenzione e rispetto dell’avversario, facendo una partita da SPAL. Non voglio alibi, voglio vedere una squadra bella e pimpante con il furore delle ultime partite e l’aiuto del nostro pubblico».