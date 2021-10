Simeone: «Barcellona? Strano senza Messi. Rispetto per Koeman»

Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona: ecco le sue dichiarazioni

MESSI – «Non abbiamo mai giocato contro di loro senza di lui. Vedremo cosa succede».

KOEMAN – «Sicuramente si trova in una situazione scomoda. Come allenatore, insieme agli altri colleghi, rispetto Koeman. Ha mostrato personalità e gli auguro il meglio, non sono io a dover valutare».

BARCELLONA – «Hanno una rosa con grandi giocatori: Sergi Roberto, Piqué, Dembélé, Busquets, De Jong, Pedri, Ansu Fati, Depay… sono tutti grandi calciatori».

LUIS SUAREZ – «Lo vedo come sempre. Da quando è arrivato ha la stessa fame. Cerchiamo di accompagnarlo nel migliore dei modi per esaltare le sue qualità».

GRIEZMANN – «Mi è piaciuto. Sono tutti compatibili. Ci sono varianti importanti, ci sono anche Lemar , Correa e Cunha. Genera entusiasmo. e la cosa più importante da gestire è che tutti si sentano importanti. La qualità dei minuti fa la differenza e speriamo di portarla avanti».