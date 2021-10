Conferenza stampa Thiago Motta: «Vi presento Nguiamba. Pioli? La sua opinione...»

Thiago Motta parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni del tecnico dello Spezia

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Le sue parole.

RAMMARICO CONTRO JUVE E MILAN – «Sì, per quello che abbiamo fatto in campo. Ma è il calcio. Abbiamo fatto buone prestazioni, non abbiamo avuto il nostro premio, un risultato. Ma è il passato, ora pensiamo al Verona. Dobbiamo continuare così. Ho visto uno spirito di gruppo, di volere qualcosa in comune e su questo dobbiamo continuare. Le prossime partite diranno se lo sforzo è sufficiente per fare risultato».

TANTI INFORTUNI – «Gli infortuni ci sono e ci saranno sempre, ci sono stati in passato, non è una cosa nuova per una squadra. Ho la certezza che quelli che saranno a disposizione faranno una buona partita, è una partita importante e dobbiamo affrontarla nel modo migliore come abbiamo fatto in settimana. Domani vedremo chi giocherà dall’inizio e chi rientrerà nel percorso».

PAROLE PIOLI – «Il Picco è bellissimo. Mi piace tantissimo, poi quello che dicono gli altri non è importante. E’ la sua opinione, la mia è che è bellissimo. Vederlo da fuori ti fa venire voglia di entrare in campo e giocare alla grande. I tifosi sono grandi, il campo è buono, siamo contenti. Non c’è altro da dire».

NGUIAMBA – «Il ragazzo è arrivato per dare contributo, è un uomo in più. E’ arrivato dopo che da un po’ era inattivo ma io non ho tempo, il club non ha tempo e neppure lui ha tempo. Deve entrare in condizione subito. Vedremo se potrà partecipare già subito o se dovrà aspettare».

KOVALENKO – «Kovalenko non sarà a disposizione, ha avuto questo piccolo fastidio alla gamba che si porta già da prima che arrivasse allo Spezia. Gli daremo tempo per recuperare, per vederlo al massimo e poi quando sarà pronto giocherà le partite. Non si è allenato in gruppo, ha fatto un lavoro differenziato. Seguirà con questo lavoro, quando sarà pronto per allenarsi con i compagni, starà con noi. Spero sia il prima possibile».